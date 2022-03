Dennis Haar maakt seizoen af als hoofdtrainer van SC Cambuur

SC Cambuur is in de zoektocht naar een tijdelijke vervanger van Henk de Jong uitgekomen bij Dennis Haar. De voormalig hoofdtrainer van Jong AZ heeft zich voor de rest van dit seizoen verbonden aan de eredivisieclub uit Leeuwarden en zal plaatsnemen op de bank als interim-hoofdtrainer.

Cambuur was op zoek naar een tijdelijke nieuwe trainer omdat Henk de Jong voorlopig nog afwezig zal zijn. Bij De Jong werd eind vorig jaar een cyste in zijn hoofd ontdekt. De coach keerde na een revalidatieperiode nog wel even terug, maar kreeg te maken met aanhoudende klachten.

Trainerscarrière

De 45-jarige Haar kent een lange staat van dienst in het betaald voetbal en begon zijn trainerscarrière in 2006 in de jeugdopleiding van AZ Alkmaar. Hier werkte hij zich op tot hoofdtrainer van Jong AZ en assistent-trainer bij het eerste elftal. Die laatste functie bekleedde hij ook bij FC Utrecht en KRC Genk en tussendoor was hij ook nog twee seizoenen lang hoofdtrainer van Jong PSV.

Cambuur staat op dit moment op een negende plaats in de eredivisie. De club uit Leeuwarden heeft met nog zeven duels te gaan, uitzicht op plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal.