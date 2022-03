Gekapte Canadese populieren terug op de Westerdijk, dankzij Hoornse meubelmaker

Bijna twee jaar geleden werden 13 Canadese populieren aan de Westerdijk, tot onvrede van bewoners, gekapt. De Hoornse meubelmaker Martijn Neuvel vond dat verschrikkelijk en maakte er zijn missie van om een deel van de bomen om te toveren tot tafels. Afgelopen zaterdag plaatste hij symbolisch de eerste tafel terug op de locatie waar de wortels nog zichtbaar zijn. "Het verhaal is nu rond."

De Hoornse meubelmaker Martijn Neuvel heeft inmiddels 12 authentieke Westerdijktafels verkocht - Tom de Vos

Doordat de meubelmaker zelf vaak met zijn kinderen over de Westerdijk wandelde, ontstond er een connectie met de bomen. "Op een of andere manier riepen die bomen tegen mij: 'Doe iets met mij'", vertelt Martijn Neuvel al lachend in zijn werkplaats in Hem. "Het unieke van deze Westerdijk-tafels is eigenlijk de code. De code staat ingegraveerd op de tafel en daardoor kan je altijd een keer terug naar de groeiplek van jouw tafel."



De meubelmaker is erg trots dat de eerste tafel klaar is - NH Nieuws

"Het is wel goed geweest dat de bomen toen zijn gekapt", vervolgt de meubelmaker. "Ik zag in veel van de stammen dat er rot was ontstaan en bij een grote storm waren sommigen zeker omgegaan. Dat was natuurlijk levensgevaarlijk geweest." Landmeter Toen de stronken nog in de grond zaten, had de meubelmaker de exacte coördinaten door een landmeter in laten meten. "Deze coördinaten heb ik nauwkeurig bewaard en hierdoor weet ik nog precies welke boom waar heeft gestaan." Van de 13 gekapte bomen wist Neuvel boom 5, 6, 8, 10 en 12 weten te bemachtigen. De eerste tafel is inmiddels af, maar de meubelmaker heeft voorlopig nog genoeg werk aan alle Westerdijk-bomen die nog in zijn loods staan. "Ik ben zeker nog wel tot het einde van dit jaar zoet om alle bomen te verwerken tot meubilair", lacht Neuvel.

Kees Vlijm woont aan de Westerdijk en kocht voor zijn vrouw het tafelblad van de meubelmaker - Tom de Vos

De Canadese populieren hebben ooit eerst jarenlang in Canada gestaan en zijn na de oorlog (1950) verscheept naar de Westerdijk. Een van de kopers is Kees Vlijm. De Horinees woont samen met zijn vrouw aan de Westerdijk. Toen hij hoorde van het initiatief van de meubelmaker was Vlijm direct verkocht. "Mijn vrouw is toevallig geboren in 1950, dus ik vond het een fantastisch idee om voor haar deze tafel aan te schaffen. En bovendien, onze huidige tafel is al 40 jaar oud en hangt ons een beetje de strot uit."