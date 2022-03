Beschoten kat Tijgertje overleden, is er een kattenhater actief in de Kersenboogerd?

Belinda Lagerweij kan er niet over uit. Twee dagen geleden vindt ze haar kat Tijgertje in de tuin in de Hoornse wijk Kersenboogerd: dood. Hij blijkt te zijn geraakt door een kogeltje, wellicht afgevuurd via een katapult. Een incident dat niet op zichzelf staat, denkt Belinda. "Hier is meer aan de hand."

Het verdriet klinkt door in haar stem. Haar Tijgertje, al tien jaar in haar bezit, zomaar overleden. "Ik deed hem om half tien in de ochtend naar buiten. Drie kwartier later zag ik hem raar in de tuin liggen." Toen ze hem oppakte moet hij net zijn beschoten. "Want hij had nog een dikke staart, waarschijnlijk van de schrik."

Tijgertje was zojuist op zijn kop geraakt door een klein ijzeren kogeltje en overleefde dit niet. "Hij keek altijd onder de schutting door en juist op die plek in de schutting zien we een kleine beschadeging, ter grote van het kogeltje. We hebben hem gisteren gecremeerd en volgende week halen we zijn as op. Het is heel verdrietig dat hij zo aan zijn einde komt. Hier kan je geen vrede mee hebben."