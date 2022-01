Ontzetting om met luchtbuks doodgeschoten kat in Zwaag

De dierenambulance in Hoorn trof woensdagmiddag op het Hoefblad in Zwaag het stoffelijk overschot aan van een kat, genaamd Guusje. De melding kwam rond kwart over twee 's middags binnen, zegt voorzitter Fred Perrier. Na een sectie is gebleken dat Guusje door twee kogels, vermoedelijk uit een luchtbuks, om het leven is gebracht.

Guusje - Aangeleverde foto

Een groepje kinderen vond woensdagmiddag het stoffelijk overschot van Guusje bij een speeltuin aan het Hoefblad in Zwaag, waarna ze de eigenaar erbij haalde, vertelt voorzitter en tevens chauffeur Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn e.o. "Na een sectie door de dierenarts werd duidelijk dat de kat is beschoten", legt Perrier uit. "Onvoorstelbaar. Ik snap niet dat iemand dit doet." Baart ons zorgen "Je hoopt het als dierenambulance nooit mee te maken, maar het is toch gebeurd", vervolgt hij. "En dan tref je dit aan en wordt het ook nog eens bewezen. Gewoon te triest voor woorden." Het is nu een kwestie van afwachten tot de dierenpolitie aanknopingspunten heeft gevonden in de omgeving van Hoefblad rond dat tijdstip, benadrukt Perrier. "Hopelijk wordt de dader snel gevonden, zodat het niet nog een keer kan gebeuren. Dat baart ons wel zorgen." De eigenaar heeft aangifte gedaan en de politie is een buurtonderzoek gestart. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan via 144 of met het telefoonnummer 0900-8844.