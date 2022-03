Brand in Alkmaarse wasserette: "Waarschijnlijk ontstaan in een droger"

De schade door een brand in een wasserette aan de Limmerhoek in Alkmaar lijkt de volgende dag mee te vallen. De zoon van de eigenaar, Boris, is net de winkel ingelopen om zijn vader te helpen. "Het had veel erger kunnen zijn, gelukkig was de brandweer er snel bij", vertelt hij.

Ook personeel van de naastgelegen muziekzaak werd gewaarschuwd. "Meerdere collega's zijn wakker gebeld door onze alarmcentrale. Op wat rookontwikkeling in het magazijn na, is hier geen schade", vertelt een medewerker van de muziekwinkel. De directe bovenburen moesten hun huis korte tijd verlaten, maar al snel mochten zij weer terug naar binnen.

Boris is wel geschrokken: "Vannacht kregen wij melding van de bewegingssensor in de zaak. Al snel bleek dit om brand te gaan; mijn broer en vader zijn er gelijk heen gegaan."

In de winkel is de schade goed te zien, zelfs de brandmelder is gesmolten. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in een droger. "Ik weet niet goed hoe dat kan gebeuren, als wij weg gaan zetten wij altijd alles goed uit", aldus Boris.

Een nietsvermoedende klant die de zaak binnenkomt, krijgt te horen dat zijn kleding door de brand nu niet klaar is. Maandag kan hij deze weer ophalen. "We gaan de rest van de week hard door werken en hopen na het weekend alles klaar te hebben", meldt Boris.

Aparte schakelaar

De familie die de wasserette runt baalt flink van de schade. Boris: "Wij zitten hier nu zeven jaar en hebben nog nooit zoiets meegemaakt." Voor de veiligheid schakelen ze in de wasserette alles met een aparte schakelaar uit als ze weggaan. Toch lijkt de brand in een van de apparaten te zijn begonnen. Boris wijst naar de linker droger: "Het is wel duidelijk dat het daar begonnen is."