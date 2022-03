Veel schade aan woning op bungalowpark De Rekere na grote brand

In een vakantiewoning op bungalowpark De Rekere in Schoorldam is vannacht rond 4.00 uur brand uitgebroken. Het is niet bekend of er iemand thuis was.

De brand is uitgebroken in een bewoonde vakantiewoning. De veiligheidsregio laat via Twitter weten dat de brandweer met meerdere auto's aanwezig was om de brand te blussen. Er werd gevreesd dat de vlammen over zouden slaan naar de naastgelegen huizen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt dat het niet bekend is waar de bewoner van de woning is. De brand is op het moment geblust en de brandweer doet onderzoek in de woning.

Schade

De woordvoerder laat weten dat een naastgelegen woning uiteindelijk roet en waterschade heeft opgelopen, maar dat he vuur niet is overgeslagen. De bewoner hiervan is wel bereikt, maar was op het moment niet thuis. Een bewoner van een ander naastgelegen huisje is ergens anders op het park opgevangen.

Om 5.15 uur was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.