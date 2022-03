Korfballers KZ verliezen zicht op play-offs na verlies tegen DOS; Blauw-Wit definitief veilig

KZ heeft de kans om zich te plaatsen voor de play-offs laten liggen. De ploeg van coach Tim Bakker verloor in Koog aan de Zaan in een spannende wedstrijd met 20-22 van DOS '46. De bezoekers klimmen daardoor over de Koogers heen, waardoor de kansen op de play-offs ineens flink gekelderd zijn. "Dit is een harde klap", zegt Bakker.

DOS '46 kwam in de openingsfase op voorsprong via Robin Frieswijk. KZ kreeg vervolgens veel kansen om te scoren, maar was onzorgvuldig in de afronding. Nikki Boerhout wist die tendens te doorbreken en de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Vervolgens liep het beter bij KZ, maar DOS bleef bij doordat het erg nauwkeurig in de afronding was: 4-4.

De wedstrijd werd op dinsdagavond gespeeld, omdat de wedstrijd eerder geen doorgang kon vinden. De selectie van KZ had te maken met een corona-uitbraak en kon geen volledig team op de been brengen. Daardoor speelde ook Blauw-Wit vanavond.

KZ had het lastig met het effectieve DOS en had zelf nog steeds veel kansen nodig om te scoren. Iets meer dan tien minuten voor tijd kwam KZ weer op voorsprong via Onno Bakker: 17-16. Toch lieten de Koogers hun voorsprong uit handen glippen. Na een bloedstollende slotfase trok DOS de overwinning naar zich toe: 20-22.

DOS, dat in de kampioenspoule pas twee punten vergaarde, startte meteen sterk in de tweede helft. Maar de twee snelle doelpunten van Malestein werden met twee afstandsschoten van Emiel de Kruiff ongedaan gemaakt (11-11).

De bezoekers uit Nijeveen, die vochten voor hun laatste kans op een eventuele plek in de play-offs, lieten er geen gras over groeien en kwamen vijf minuten voor rust dankzij vier precieze afstandsschoten van Max Malestein op 7-9. Op slag van rust kwam KZ langszij dankzij een benutte strafworp van Anouk Haars: 9-9.

KZ blijft door de nederlaag steken op vier punten in de kampioenspoule en ziet DOS voorbij denderen. Daardoor heeft KZ plaatsing voor de play-offs niet meer in eigen hand. Als DOS in Gorredijk van LDODK wint, is het zaalseizoen over voor de Zaankanters. Bij een gelijkspel of nederlaag van DOS, plaatst KZ zich alsnog mits er wordt gewonnen van DVO dat al zeker is van een plek bij de eerste vier.

Handhaving Blauw-WIt

In de degradatiepoule deed Blauw-Wit wat de Amsterdammers moesten doen. In eigen huis werd overtuigend met 23-12 gewonnen van TOP. Halverwege stond een 9-3 score op het bord. Door de zege speelt Blauw-Wit ook komend seizoen in de Korfbal League. Groen Geel uit Wormer is nog niet veilig. Komende zaterdag speelt de ploeg van Daniel Harmzen tegen Blauw-Wit.