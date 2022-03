Korfballers PKC maatje te groot voor Koog Zaandijk

Het is Koog Zaandijk vanavond niet gelukt om te stunten tegen PKC. In Papendrecht eindigde het duel in de kampioenspoule van de Korfbal League in 30-23. Ondanks de nederlaag heeft KZ nog alle kans om de play-offs te bereiken.

In de openingsfase schoot gedeeld koploper PKC direct met scherp. De Noord-Hollanders kwamen daardoor meteen met 4-1 achter, maar de ploeg van coach Tim Bakker kwam terug. Door drie goals op rij stond het na tien minuten weer 4-4. Vanaf 5-5 nam de ploeg uit Papendrecht opnieuw afstand en nu kon KZ niet meer aanhaken.

Geen kans na rust

Halverwege was het verschil vijf punten: 16-11. In de tweede helft kwam KZ er niet meer aan te pas. De marge werd nog wel even teruggebracht naar vier punten, maar daarna zette PKC er weer een stapje bij. Dat resulteerde in een eindstand van 30-23. Anouk Haars was het meest trefzeker bij KZ met zes doelpunten.

KZ heeft nu alle vier de wedstrijden in de kampioenspoule verloren, maar toch is er nog altijd uitzicht op de play-offs. Na zeven duels staan de Koogers vierde, terwijl de top vier zich plaatst voor het toetje van het seizoen. LDODK heeft hetzelfde aantal punten, maar die club heeft een wedstrijd meer gespeeld. Dinsdagavond speelt KZ thuis het inhaalduel met hekkensluiter DOS'46.