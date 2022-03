Jonge overvallers uit Kolhorn (16 en 17) op tankstation 'wilden zo snel mogelijk geld'

De twee jongens van toen 16 en 17 jaar uit Kolhorn die in juli een pompstation aan de Witte Paal in Schagen probeerden te overvallen, wilden zo snel mogelijk aan geld komen. Dat is gebleken uit de rechtszaak die tegen ze was aangespannen. Ook speelden drugs een rol. Hoewel de overval mislukte, zijn de jonge overvallers toch veroordeeld.

De vrouw verklaarde tijdens de zitting dat de gebeurtenis, ondanks haar heldhaftige gedrag op het moment zelf, traumatisch voor haar is geweest. Ze heeft er lange tijd last van gehad.

Het tweetal rende in juli het tankstation binnen met een groot keukenmes in de hand, en hadden hun gezichten bedekt. De 17-jarige jongen bedreigde de eigenares achter de balie met een mes en riep om geld. Daarop sloeg zij de kassa dicht en schreeuwde ze tegen de jongens. Zij gingen er vervolgens, zonder buit, vandoor. Ze konden al snel worden aangehouden.

Drugs speelden ook een rol. Een psycholoog en de Raad voor de Kinderbescherming concluderen dat de 17-jarige een ernstige cannabisverslaving had en schulden moest afbetalen. Hij had welbewust over de overval nagedacht. De kans op herhaling wordt laag ingeschat, zolang de verdachte niet terugvalt in zijn cannabisgebruik.

Hij heeft jeugddetentie opgelegd gekregen van 100 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Hij had al 70 dagen in voorarrest gezeten. Van de rechter mag hij geen drugs meer gebruiken en hij moet meewerken aan een controle hierop. Ook moet hij zich laten begeleiden door jeugdreclassering, meewerken aan een coachingstraject en een dagbesteding hebben voor vier dagen per week, in de vorm van scholing of werk.

Taakstraf

De Raad voor de Kinderbescherming concludeert dat er geen zorgen zijn over de ontwikkeling van de toen 16-jarige verdachte. Op school gaat het goed en hij gebruikt geen (soft)drugs meer. Hij heeft een taakstraf van 160 uur gekregen, waarvan 60 uur voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Wel moet hij zich laten begeleiden door jeugdreclassering.

Beide jongens moeten samen een immateriële schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van 1.000 euro.