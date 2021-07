Twee aanhoudingen na overval op industrieterrein in Schagen

Aan de Witte Paal in Schagen is vanmiddag een overval gepleegd. Volgens de politie gaat het om een pompstation.

Bij de overval is niemand gewond geraakt. Een politiewoordvoerder meldt verder dat er snel na de overval twee verdachten zijn aangehouden.

Of er buit is gemaakt is nog niet duidelijk: de politie is nog druk bezig met onderzoek in de omgeving en zal mogelijk later met meer informatie komen.