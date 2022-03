Zandvoorters leven mee met eigenaren door brand verwoeste Tam Tam: "Het is vreselijk"

Rond vijf uur vanmorgen brak de brand uit en in mum van tijd stond de hele zaak in brand. "Toen ik hier aankwam, sloegen de vlammen uit het dak", vertelt Fred van Veenstra, de bedrijfsleider van Tam Tam Beach. "Wat kan je doen? Helemaal niks, het was gelijk klaar."

Eén van de mensen die de brand als eerst ontdekte was Manon. Ze woont op de boulevard en kijkt vanuit haar slaapkamer uit op Tam Tam Beach. "Ik werd wakker van een rode gloed en riep gelijk brand!! Ik heb 112 gebeld." Niet eerder maakte ze een brand mee, zó dicht bij haar huis. "We hebben echt geluk gehad. Er stond oostenwind en eigenlijk geen wind. Als we westenwind hadden gehad, dan was het vuur de duinen in gegaan en dat had het misschien wel heel anders af kunnen lopen."

Eén van de oudste paviljoens van Zandvoort

Tam Tam was nog een oude klassieke strandtent, één van de oudste van Zandvoort. In totaal heeft het paviljoen op drie plekken gestaan. "Er zijn delen die zijn wel 70 jaar oud waren", vertelt Van Veenstra. "Dus dat is wel zonde."

Rond acht uur vanmorgen was de brand geblust. De forensische recherche doet onderzoek naar de oorzaak.

Fred van Veenstra lijkt optimistisch over de komende maanden, ondanks de grote ravage. "Ik weet nog niet wat we gaan doen. We hebben keukenapparatuur nodig. Het terrasmeubilair staat er nog en een bar. Dus als het mooi weer is, zitten de mensen buiten en dan gaan we het gezellig maken."