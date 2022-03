Strandtent in Zandvoort volledig afgebrand

Bij strandtent TamTam aan boulevard de Fauvage is vannacht een grote brand uitgebroken. Om 5 uur 's nachts kreeg de brandweer een melding en sinds 6 uur is de brand onder controle. Van de tent is niets meer over.

Hoe en waar de brand ontstond is onduidelijk, toen de brandweer aankwam was het vuur al zo groot dat dat niet zichtbaar was, meldt de veiligheidsregio. "In zo'n geval kan het van alles zijn, dus naar de oorzaak is het gissen."

Er was 's nachts niemand aan het werk in de tent en niemand is gewond geraakt. De naastgelegen strandtenten zijn niet aangetast. De wind stond richting de Noordzee, dus de rook waaide die kant op.