Scootmobielclub brengt Weespervlag naar Amsterdam: "Nog batterij zat"

Deze maand ging het uitstapje van de scootmobielclub naar Amsterdam. Ze maken zich er geen zorgen over dat 'hun' Weesp straks onder Amsterdams gezag komt te liggen. "Het was de enige mogelijkheid. We zijn gedwongen omdat Weesp te klein is om zelfstandig te blijven", zegt een meneer vanuit zijn scootmobiel. Het wordt door de meesten dan ook gezien als een leuk ritje naar de hoofdstad.