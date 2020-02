Gemeenteraad Weesp stemt ook voor fusie met Amsterdam

WEESP - Het hoge woord was er na slechts een half uur al uit. Ook de raadsleden van de gemeente Weesp hebben besloten in 2022 te willen fuseren met de gemeente Amsterdam. Twee weken geleden werd in de hoofdstad voor hetzelfde resultaat gestemd.

Dat de twee gemeenten gingen fuseren, was eigenlijk al beklonken. Het was dus slechts nog een formaliteit dat de raadsleden in Weesp en Amsterdam nog hun stem moesten uitbrengen. Alleen de leden van het CDA in Weesp en Amsterdam stemden allemaal tegen de fusieplannen, meldt Het Parool.

Nu de formaliteiten achter de rug zijn, kunnen de plannen worden doorgezet. Al is er nog veel werk te verzetten. Het herindelingsbesluit komt de komende acht weken ter inzage te liggen, zodat burgers en organisaties de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken.

Lange weg te gaan

Daarna komt het besluit langs verschillende Noord-Hollandse loketten, om daarna als wetsvoorstel naar het parlement te gaan. Als dat allemaal akkoord is, kan de fusie in 2022 doorgaan.