Crisis FC Volendam voorkomen: "Als je er drie op rij verliest, is dat niet lekker"

De 1-1 van Damon Mirani in de 95e minuut tegen ADO Den Haag betekende veel meer dan één punt. Dat bleek wel uit de vreugde-explosie voor het vak met meegereisde fans. Na fikse nederlagen tegen Excelsior en FC Emmen voorkwam de aanvoerder dat FC Volendam in een crisis belandt. En ook al viel de goal in de laatste seconden, Mirani had niet gewanhoopt.

Damon Mirani kopte FC Volendam naast ADO - NH Sport / Edward Dekker

Op papier was ADO Den Haag - FC Volendam een topper. De sfeeracties vooraf met muziek en vuurwerk beloofden veel goeds, maar daar kwam in de eerste helft niets van terecht. Beide teams slaagden er niet in om gevaarlijk te worden. Na rust zette ADO aan en dat brak de wedstrijd open. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk was blij dat de goal van FC Volendam toch nog viel - NH Sport / EdwardDekker

Dat de opluchting bij Jonk groot was, moge duidelijk zijn. Ook Mirani denkt dat dit resultaat heel belangrijk kan zijn voor de slotfase van de competitie. "We zijn als team blijven strijden en ik denk dat we hiermee verder kunnen. Als je er drie op rij verliest, is dat natuurlijk niet lekker." Tekst gaat verder onder de video.

Damon Mirani: "Het kan hierdoor zomaar weer omslaan' - NH Sport / Edward Dekker

FC Volendam kreeg vlak voor het beginsignaal een domper te verwerken. Topscorer Robert Mühren moest voor het eerst dit seizoen verstek laten gaan. Gaetano Oristanio werd daardoor onverwacht de gelegenheidsspits van FC Volendam. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk zag Robert Mühren kort voor de aftrap afhaken - NH Sport/Edward Dekker

Volgende week speelt FC Volendam geen competitiewedstrijd, omdat er dan een interlandbreak is. Op 1 april is TOP Oss de eerstvolgende tegenstander.

