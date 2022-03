Korfballers Groen Geel zetten flinke stap richting handhaving Korfbal League

Door een 26-24 uitzege op Dalto is handhaving in de Korfbal League voor Koog Zaandijk weer een stuk dichterbij gekomen. Met Oost-Arnhem en Dalto zijn twee directe degradanten bekend. KZ heeft een voorsprong van vier punten op TOP dat op de de derde degradatieplaats staat. De ploeg uit Sassenheim heeft nog wel een inhaalduel te spelen.

De ploeg van Daniel Harmzen opende vanavond sterk in Driebergen en nam een 5-3 voorsprong. Door een run van vijf punten kantelde het duel en dat vertaalde zich halverwege in een ruststand van 14-11 in het voordeel van Dalto.

Na rust dichtte Groen Geel het gaatje, waarna de strijd lange tijd gelijk op ging. Lisanne de Bruin schoot haar ploeg bij 17-17 met twee rake ballen weer naar een voorsprong. Dalto verweerde zich kranig, maar Groen Geel trok de overwinning over de streep. Met acht treffers werd De Bruin topscorer aan de kant van Groen Geel.

Degradatie

Door de nederlaag is na Oost-Arnhem ook Dalto dus gedegradeerd en hoeft Groen Geel voor directe degradatie nog maar één team onder zich te houden. TOP staat er met 6 punten uit 7 wedstrijden het slechtste voor. Groen Geel heeft 10 punten na 8 duels. Mochten beide ploegen in punten gelijk eindigen dan geeft het onderlinge resultaat de doorslag en dat is in het voordeel van de ploeg uit Wormer.

Helemaal zeker van lijfsbehoud is Groen Geel dan nog steeds niet. Wil het play-down wedstrijden vermijden dan moeten de korfballers op de ranglijst nog KCC of Blauw-Wit passeren. Op 26 maart staat de uitwedstrijd tegen Blauw-Wit op het programma, terwijl KCC op 2 april naar Wormer komt.