Onafhankelijk Hollands Kroon veruit de grootste lokale partij: "Er moet openheid komen"

Een dag na de gemeenteraadsverkiezingen in Hollands Kroon is duidelijk waar de kiezer voor gestemd heeft. Ruim 27 procent van de stemmen ging naar de lokale partij Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK). Nummer twee CDA volgt met 15,5 procent van de stemmen en VVD en Senioren Hollands Kroon (SHK) komen daarna met 12,9 en 12,8 procent. Daarmee krijgt de vorige coalitie (VVD, CDA en SHK) een flinke dreun.

Voor OHK-fractievoorzitter Alexander Bügel is het geen grote verrassing dat zijn partij het dit keer zo goed heeft gedaan. "De kloof tussen oppositie en coalitie is de afgelopen vier jaar echt groot geweest. Als de coalitie het eens was, gingen de voorstellen er doorheen. Ik vind dat je daarmee geen recht doet aan de inwoners van Hollands Kroon. Er zijn ook mensen die gestemd hebben op de andere partijen (oppositie red.), die moet je wel meenemen in het besluitvormingsproces", vertelt hij voor de camera van NH Nieuws.

Kiezers duidelijk

Zijn stemmers in de gemeente zijn het daarmee eens. "Er moet eindelijk een keer openheid komen in de politiek", zegt een meneer voor de supermarkt in Middenmeer. "Af en toe lijkt het wel alsof ze denken: 'die bevolking heeft toch nergens verstand van'. Mensen worden mondiger en moeten er meer bij betrokken worden."

Op de markt in Wieringerwerf wordt daar hetzelfde over gedacht. "De oude partijen hebben niet goed naar het volk geluisterd. Ik hoop dat ze nu naar de gemeente gaan luisteren", zegt een inwoner uit Wieringerwerf. Ook blijft het hete hangijzer; de uitbreiding van de datacenters langs de A7, niet onbesproken. "Niemand is blij met die datacenters. Alleen de wethouder is er blij mee, maar dat slaat nergens op."