Winst voor PvdA, GroenLinks en Hart voor Texel, Texels Belang blijft toch de grootste

Ondanks dat Texels Belang een zetel moest inleveren, blijft de lokale partij met drie zetels toch de grootste op Texel. Ook de PvdA en GroenLinks krijgen drie zetels, deze partijen hadden elk een zetel winst. Ook één zetel was er voor de nieuwe partij Hart voor Texel van oud-wethouder Edo Kooiman, die in december moest opstappen .

De VVD leverde een zetel in, het CDA en D66 bleven gelijk staan. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zat ook Texel 2010 in de raad, maar deze partij ging niet verder.

Rikus Kieft van GroenLinks gaf tegenover mediapartner Texelse Courant aan blij te zijn met de uitslag: "We hebben op inhoud campagne gevoerd. Wij denken dat we op energiegebied iets anders moeten doen dan de afgelopen vier jaar." Nick Ran van de VVD was teleurgesteld: "Niet waar je op hoopt. Het moet nog even doordringen."

Gesprek

Texels Belang geeft vandaag aan met alle partijen in gesprek te willen over het vormen van een coalitie. De gesprekken worden volgens Texels Belang in ieder geval gevoerd door William Witte, die de afgelopen vier jaar fractievoorzitter was van Texels Belang in de gemeenteraad en vier jaar geleden ook de coalitieonderhandelingen voerde.