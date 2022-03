'Vol' Mendelcollege stelt voor het eerst in 12 jaar leerlingen teleur: "Het doet mijn hart pijn"

Heinemeijer heeft wel een verklaring waarom er dit jaar zoveel meer aanmeldingen waren. "We hadden alles met corona goed op orde", vertelt hij. Volgens Heinemeijer was dit samen met het hebben van een 'steady verhaal' en het goed onderhouden van contact met de ouders de reden dat de aanmeldingen zo hoog uitliepen. "Doordat de ouders zo tevreden waren, zijn ze dat gaan doorvertellen."

"We hadden dit jaar 441 aanmeldingen", vertelt Jan-Mattijs Heinemeijer, rector van het Mendelcollege. Hij geeft aan dat de school rekening had gehouden met 400 aanmeldingen. "Normaal is iedereen blij bij 320 aanmeldingen."

De vele aanmeldingen voor het Mendelcollege zorgen niet alleen maar voor blijdschap. "Het doet mijn hart pijn", vertelt Heinemeijer. "Kinderen zetten je school op één en die wil je dan in je brugklas ontvangen."

Wel vindt de rector dat je alles in perspectief moet plaatsen. "Nu is het hard, maar in het grotere plaatje is het minder erg als je kijkt naar alles wat er gebeurt in de wereld", vertelt hij. Ook heeft hij vertrouwen in de anderen scholen in Haarlem. "Haarlem heeft gelukkig geen slechte scholen", zegt Heinemeijer. Hij voegt er nog aan toe dat hij weet dat de uitgelote leerlingen een leuke schooltijd tegemoet gaan op een andere school.

Nieuw systeem

Dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuwe lotingsysteem. In dit systeem moeten alle leerlingen een top zeven van voorkeursscholen doorgeven in plaats van een top vijf. Gisteren is de uitslag van de loting voor de scholen bekendgemaakt