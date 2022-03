Blinde raadskandidaat kan niet zelf stemmen: "Je verwacht dat er werk van wordt gemaakt"

Wel verkiesbaar zijn, maar niet zelfstandig kunnen stemmen. De blinde Leendert van de Merbel vindt het niet kunnen. Hij is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen één van de GroenLinks-raadskandidaten, maar moest zijn vrouw machtigen om zijn stem uit te brengen.

"Het is best wel raar", vertelt Van de Merbel tegen NH Nieuws. "Want de campagne die altijd wordt gevoerd is dat iedere stem telt, dus zou je verwachten dat er serieus werk van wordt gemaakt om stemmen voor iedereen toegankelijk te maken."

Vandaag gestemd voor de #gemeenteraadsverkiezingen in #Amstelveen. Mijn man @kanshebber staat dit keer op de lijst bij @groenlinks kolom 3, plaats 9. Trots! Ook gelijk voor hem zijn stem ingevuld, want blinde mensen kunnen niet geheim en zelfstandig stemmen. 1/2 — Merel van de Merbel (@MerelvandeM) March 14, 2022

Geen goede oplossing Er zijn deze gemeenteraadsverkiezingen bij stemlokalen in Amstelveen geen extra voorzieningen om stemmen voor blinden en slechtzienden mogelijk te maken. In 82 andere gemeentes kunnen blinden en slechtzienden gebruikmaken van een stemmal, waarin het stembiljet wordt gelegd. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. Om de juiste kandidaat te vinden, moeten gaatjes worden geteld. Van de Merbel vindt ook dit geen goede oplossing. "Je kan niet controleren of het formulier goed in de stemmal zit en of je het goede rondje rood hebt ingekleurd", legt hij uit. Zo kan je volgens hem nog steeds niet geheel zelfstandig en anoniem stemmen.

