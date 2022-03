Stemmen met een visuele handicap: "Even een rondje inkleuren, no way"

Voor mensen met een visuele beperking is het vaak nog best een opgave om te stemmen. Daarom zijn er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hulpmiddelen beschikbaar om het stemmen gemakkelijker te maken.

Naast de koptelefoon is er ook een stemmal die de kiezer over het stembiljet legt. Op de mal zijn de partijen in braille aangegeven. De gewenste kandidaat wordt gevonden door de gaatjes te tellen onder de partij en vervolgens moet het juiste vakje met het rode potlood worden ingekleurd.

Eén van die hulpmiddelen is een koptelefoon, beschikbaar op verschillende stemlocaties. Deze vertelt welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Ook is het kiesnummer van de gewenste partij en de kandidaat te horen.

"Zelfstandig stemmen is eigenlijk heel erg lastig", vertelt Heemstedenaar Dominieke Bos die een visuele handicap heeft. Zelfs met de hulpmiddelen blijft stemmen een opgave. "Even een rondje inkleuren, no way."

Vorige verkiezingen waren een ramp

"Vorig jaar was om verdrietig van te worden", vertelt Bos over het gebrek aan hulp die ze kreeg bij het stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. "Ik kreeg op mijn donder omdat ik niet snel genoeg doorliep", zegt Bos. Dit gebeurde terwijl ze aan het wachten was op haar paspoort dat blijkbaar al was teruggegeven.

Ook kon zij lastig de weg vinden in het stembureau. Door alle omstandigheden van vorig jaar was voor Bos één ding duidelijk. "Zoals vorig jaar, nooit meer."

Verbeteringen

Gisteren heeft de Heemsteedse haar stem uitgebracht in een stemlocatie bij haar in de buurt en dat ging veel beter dan vorig jaar. "Er werd netjes gevraagd of ik hulp wilde", vertelt Bos over haar ontvangst in het stembureau. De route naar het stemhokje was ook een stuk duidelijker. Zo was er een looplijn en een online gesproken routebeschrijving. "Heel prettig", zegt Bos daarover.

Ook werd Bos begeleid tijdens het stemproces. "Er was een vrijwilliger die meeliep en uitleg gaf", vertelt ze. Wat haar wel opviel, was dat de werknemers het nog lastig vinden om een visueel gehandicapte goed te begeleiden. "Vrijwilligers vinden een echte blinde doodeng."