Peter werd slachtoffer van cybercriminaliteit: "Ik realiseerde me dat het niet klopte"

Steeds meer mensen worden slachtoffer van cybercriminaliteit, zo meldt het CBS. Eén van hen is Peter Bezemer uit Middenbeemster. Hij kreeg een betaalverzoekje van honderden euro's van zijn - zo dacht hij - dochter en betaalde het. Stichting Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) roept alle slachtoffers van cybercriminaliteit op om vooral aangifte te doen als zoiets je is overkomen.

"Mijn dochter belde me en toen realiseerde ik me dat het niet klopte", vertelt Bezemer. Naast de honderden euro's die hij is kwijtgeraakt, voelt hij schaamde. "Je schaamt je echt rot. Voordat je het durft te vertellen moet je eerst die schaamte voorbij. Dan denk je 'hoe is het mogelijk?'"

Vertrouwen kwijt

Stichting Samen Veilig Noord-Holland hoort bij meer slachtoffers dat ze schaamte voelen: "Je moet ook de emotionele schade niet vergeten", vertelt Marieke Verhagen van Noord-Holland Samen Veilig.

"Heel veel mensen die een cyberdelict meemaken raken het vertrouwen kwijt in het digitale handelen, maar ook in de medemens." Ze roept slachtoffers dan ook op altijd naar de politie te gaan.