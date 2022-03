Thea zamelt als levend vrijheidsbeeld geld in voor medicatie Oekraïense kinderen

Ook Thea Bloemer uit Bloemendaal had het sterke gevoel dat ze iets moest doen voor de mensen in Oekraïne. Daarom heeft ze zich verkleed als levend standbeeld om geld in te zamelen om medicijnen voor Oekraïense kinderen te kunnen kopen. Vanmiddag stond ze als 'het Nederlandse Vrijheidsbeeld' in het centrum van Bloemendaal.

Daar staat ze, stokstijf met een vredesduif in haar linkerhand en in haar rechterhand een boekwerk met daarop in het blauw en geel 'Make Peace Not War'. Als iemand langsloopt, maakt ze een piepend geluidje. Voorbijgangers schrikken, lachen soms even of lopen stug door. Een enkeling doet een paar euro's in het potje naast haar voeten. "Ze mogen ook een tikkie sturen, hoor", lacht Thea, die zichzelf 'amateurkunstenares' noemt.

"Ik ben veel met de situatie in Oekraïne bezig. Iedereen bij ons thuis en op het werk. Het is heel triest allemaal. Alle narigheid die je ziet. Iedereen klaagt over corona, maar dat valt in het niet hierbij", vertelt ze.