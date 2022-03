Europaplein: in het 'vergeten' winkelcentrum voelen ouderen zich onveilig

Al meer dan een halve eeuw runt John Thuis een slijterij aan het veelbesproken Heemskerkse winkelcentrum Europaplein. Net als veel andere winkeliers heeft de slijter al geruime tijd last van hangjeugd in en rond het winkelcentrum. Toch denkt Thuis niet dat de komende gemeenteraadsverkiezingen daar verandering in zullen brengen. "Dan zullen politici eerst eens hun gezicht hier moeten laten zien."

John Thuis begrijpt goed dat - voornamelijk - ouderen zich onveilig voelen in en rond het winkelcentrum. Nadat Thuis vorig jaar een akkefietje met een groep jongeren had gehad, vloog er een steen door zijn etalageruit. "Brand stichten, uitschelden, en met een groep zodanig gaan staan dat je als oudere moet vragen of je er langs mag. Heel vreemd gedrag."

Vroeger waren het de werknemers van Hoogovens - vaak uit andere delen van het land - die het straatbeeld in de wijk en rond het plein domineerden. Later kwamen de Italianen en Spanjaarden die hard nodig waren voor de staalproductie. Turkse en Marokkaanse gezinnen volgden en de laatste decennia zijn er veel Polen in de flats komen wonen. "De samenhang ontbreekt", zegt Thuis, een Haarlemmer die al jaren in Heemskerk woont. "De mensen begrijpen elkaar niet meer. Er wordt hier nu een nieuwe Lidl gebouwd. Daar wordt veel van verwacht. Maar of dat de sfeer gaat veranderen?"

Hij waakt ervoor alle jongeren op en rond het plein als probleemgevallen te bestempelen. "Het zijn niet allemaal rotjochies en het is heus niet alleen hún schuld. Het probleem is dat ze geen eigen thuis hebben. Ik héét Thuis, maar zij missen een thuis", zegt hij met een lach. "Ze hangen hier maar rond. Vroeger had je hier buurthuizen en buurtteams. Dan werden problemen vroegtijdig gesignaleerd. Maar de gemeente Heemskerk heeft geen enkele belangstellling voor deze wijk. Ze praten alleen over het centrum. Hoe het komt? Ik denk doordat we hier op de grens zitten met Beverwijk. De twee gemeenten leggen de problemen op elkaars bordje en intussen gebeurt er niks."

Politiecijfers vertekend beeld? Vergeleken met 2020 is het aantal geweldsincidenten op het Europaplein in 2021 niet toegenomen, zo blijkt uit politiecijfers. Thuis denkt dat dat een vertekend beeld geeft. "Mensen zien vaak het nut niet van een aangifte en laten het dan maar zitten."

Thuis heeft absoluut geen hoge verwachtingen van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. "Van alle raadsleden is er maar een enkeling die uit deze buurt komt. Ik zie hier nooit een wethouder en slechts een enkel keertje een raadsid." Bertus Berghuis (VVD) is één van de weinigen op de Heemskerkse kieslijst die hij hier met enige regelmaat voorbij ziet komen.

Berghuis is met zijn 83 jaar het oudste raadslid van Nederland, maar zijn leeftijd weerhoudt hem er niet van jongeren aan te spreken op hun gedrag. "En dat werkt. Laatste gooide een jongen iets zo maar op de grond. Ik vroeg hem waarom hij dat deed en of hij het wilde oprapen. Hij deed het keurig. Wat ik ermee wil zeggen is dat je als gemeente aanwezig moet zijn in de wijken. Dus ook hier. Deze buurt hangt er maar een beetje bij. Dat moet veranderen. De terugkeer van buurtteams kan daar een rol in spelen. Maar die moeten zich dan ook echt laten zien, ook na vijf uur 's middags. Dan zal je zien dat het beter gaat."

Heemskerk Lokaal zou graag zien dat de gemeente het geld van de coronasteun gebruikt voor voorzieningen voor de jeugd. "Dat is hard nodig", zegt raadslid José de Kleijn. "De lockdown heeft ze geen goed gedaan. Er moet ook hier iets komen waar ze zich kunnen uitleven. In de Broekpolder staat een sportbox. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Misschien is dat ook iets voor hier. "