IJmond NL V 'Nieuwbouw Europaplein alleen cosmetische verandering, onveilige sfeer verandert niet'

Afbreken om weer te kunnen bouwen. In alle vroegte is vanmorgen een begin gemaakt met de sloop van een deel van het Europaplein op de grens van Beverwijk en Heemskerk. Het vroegere Chinese restaurant Golden House moest het eerst geloven aan de sloopkogel. In het nieuwe winkelcentrum mét parkeergarage komen onder andere een Albert Heijn, Lidl en een Kruidvat.

Met de komst van deze winkels hopen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk alsmede eigenaar Dreef Beheer dat de sfeer verandert op het Europaplein. Vooral ouderen voelen zich er 's avonds onveilig door de aanwezigheid van hangjongeren: enkelen van hen vertelden aan NH Nieuws de bedreigingen zat te zijn. Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk is positief: "We denken dat deze metamorfose een enorme impuls kan geven aan dit plein. Het negatieve beeld zal verdwijnen, het gaat echt een boost geven aan de buurt." Tekst gaat verder onder het artikel.

De Vries benadrukt dat niet alleen stenen zullen worden vervangen, maar ook meer groen zal verschijnen. "We gaan het echt heel duurzaam aanpakken." 'Cosmetische verandering' Harry Anderies van Burgerparticipatie IJmond hoopt mét De Vries dat het Europalein een zonnnige toekomst tegemoet gaat. Maar hij vreest dat alleen andere winkels de sfeer niet zullen veranderen. "Daar is meer voor nodig. Het is slechts een cosmetische verandering. Wat hebben mensen daar maatschappelijk gezien aan?" Volgens hem moet eerst de bestaande problematiek worden aangepakt. "In plaats van een nieuwe supermarkt zou de gemeente moeten investeringen in de wijken. Het moet zorgen voor voorzieningen voor de jeugd."

Bedreigingen Anderies is initiatiefnemer van de burgersurveillance die na enkele mishandelingen in de Pilotenbuurt in Beverwijk is opgericht en zijn vruchten blijkt af te werpen. Door corona zijn de burgers enige tijd niet in actie gekomen, maar Anderies is vast van plan weer te starten. "En dan zullen we ook zeker het Europaplein aandoen. Geweld en bedreigingen doen zich hier met enige regelmaat voor. " De nieuwsbouw op het Europaplein is medio 2023 klaar.

Minder aangiftes van geweldsmisdrijven Hoewel mensen zich onveilig voelen, zijn er bij de politie in het eerste half jaar van 2021 in Beverwijk minder aangiftes van geweldsdelicten binnengekomen dan in 2020. Vorig jaar kwamen er in die periode 54 aangiftes binnen. Dit jaar zijn dat er 46. In Heemskerk is het aantal gelijk gebleven: 23.

Lees ook Play IJmond Play Winkeliers Europaplein zetten zich schrap na rel-oproep