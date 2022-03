Hartverwarmende oproep van Sander: "Niemand mag in de kou staan"

Sander Huijssen stelt zijn huis open voor mensen die door de hoge gasprijzen de verwarming uit hebben staan. De Hilversummer kan het niet meer aanzien dat mensen in armoede nu ook nog in de kou staan. "Als je een uurtje wil opwarmen, staat de deur open."

"Het is echt niet erg om je hand uit te steken voor hulp"

Sander kreeg honderden reacties onder zijn Facebook-bericht in de groep 'Je bent Hilversummer als'. "Maar nog niemand die echt hulp zocht." Dat snapt hij dan ook wel weer. "Je weet natuurlijk niet wat je bij een vreemde aantreft, dat is ook best spannend."

Hij hoopt dat zijn oproep dan ook vooral mensen aanzet om elkaar te helpen. "Ik heb best een moeilijke tijd achter de rug en ik merk dat het heel prettig is als mensen je helpen. Het is echt niet erg om je hand uit te steken voor hulp. En nu wil ik zelf die hulp ook een beetje bieden."