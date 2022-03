Stemwijzer speciaal voor Haarlemse nachtcultuur: "Er valt een hoop te behalen"

De stichting Nachtwacht Haarlem heeft een speciale stemwijzer opgezet die volledig gericht is op de nachtcultuur van Haarlem. In deze stemwijzer wordt duidelijk hoe verschillende partijen staan tegenover de toekomst van de Haarlemse nachtcultuur.

Tijdens de lockdown is wel gebleken hoe belangrijk de nachtcultuur is voor jongeren. Om deze reden heeft Nachtwacht Haarlem een speciale stemwijzer in het leven geroepen specifiek gericht op de nachtcultuur in Haarlem.

Ondanks dat afgelopen periode duidelijk is geworden hoe belangrijk de nachtcultuur is, zijn we er volgens Nadieh Bindels, oprichter van Nachtwacht Haarlem, nog lang niet. "Er zijn gewoon dingen toegezegd die niet zijn waar gemaakt, dus ik denk dat er nog een hoop te behalen valt", vertelt ze in de radio-uitzending Haarlem Vandaag, op Haarlem105.

Zo is er in november 2020 een motie aangenomen voor versoepeling van de openingstijd van de horeca, met mogelijke 24-uurs vergunningen. "De uitwerking van de motie is er nog steeds niet", verzucht Bindels.

Politiek goedgezind

Volgens de organisator zijn er een hoop partijen goedgezind ten opzichte van de nachtcultuur. "Er wordt steeds meer ingezien dat de nachtcultuur belangrijk is voor de stad, de bruisendheid van de stad en de jongeren", vertelt ze. Ook wil ze duidelijk maken dat de nacht niet alleen voor jongeren is. "De nachtcultuur is er voor iedereen van tiener tot House opa."

In de nachtwijzer is terug te vinden hoe de partijen staan tegenover de toekomst van de nachtcultuur. Alle partijen hebben twaalf stellingen voorgelegd gekregen. "Er zijn ook partijen die geen reactie terug hebben gestuurd, dus die staan er dan helaas niet tussen", vertelt Bindels.

Welke partij het meest bezig is met de nachtcultuur wil Bindels niet zeggen. "Ik denk dat het beter is als men zelf even kijkt op onze Nachtwijzer", zegt ze.

Beluister hieronder het hele interview met Bindels van Nachtwacht Haarlem