Droom Ramplaankwartier komt uit: definitief van gas af met grootste subsidie ooit

Eelco Fortuijn, inwoner van het Ramplaankwartier en bovendien initiatiefnemer van SpaarGas, is heel blij met de subsidie. "Hiermee kunnen we een lang gekoesterde droom waarmaken. We begonnen een aantal jaar geleden met een groep wijkbewoners vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om onze woningen goedkoop en duurzaam te verwarmen", zegt hij in een eerste reactie.

"Sindsdien groeit de steun in de wijk en heeft al meer dan een kwart van de huishoudens aangegeven mee te willen doen. En met de ontwikkeling van de gasprijs en toenemende klimaatproblemen neemt de urgentie alleen maar toe. Waarom zouden we nog aardgas blijven verstoken als we tegen dezelfde of misschien wel lagere kosten zelf onze warmte en elektriciteit kunnen opwekken in de wijk?"

Warmtenetwerk

Fortuijn is samen met een aantal andere buurtbewoners met hun eigen WijkEnergie Bedrijf vier jaar bezig geweest om het project van de grond te krijgen. Het is de bedoeling dat er zomers gezamenlijk warmte wordt opgeslagen via speciale zonneboilers, die weer in de winter gebruikt kan worden om de huizen mee te verwarmen.

In oktober 2021 stemde de gemeenteraad van Haarlem al in om garant te staan voor de financiering van 7 miljoen euro, waarmee het project een stap dichterbij kwam.

NH Nieuws/Haarlem105 maakte er toen een reportage over, bekijk 'm hieronder