Wijk blij met zicht op eigen warmtenetwerk nu gasprijzen exploderen

De grootste hobbel in de weg naar een eigen warmtenetwerk in het Ramplaankwartier is genomen. De gemeenteraad van Haarlem heeft gisteravond ingestemd om garant te staan voor de financiering van 7 miljoen euro en dat betekent dat het project een stap dichterbij is. Initiatiefnemer Eelco Fortuijn denkt dat er genoeg inwoners mee willen doen. "Als deze aardgasprijzen zo blijven, dan hebben we zeker genoeg animo."

Het is de bedoeling dat er zomers gezamenlijk warmte wordt opgeslagen via speciale zonneboilers dat in de winter gebruikt kan worden om de huizen mee te verwarmen. Als het doorgaat wordt het dus een lokaal warmtenetwerk van de wijk zelf.

Eelco Fortuijn is samen met een aantal andere buurtbewoners met hun eigen WijkEnergie Bedrijf al vier jaar bezig om het project van de grond te krijgen. Hij is dan ook enorm blij met de steun vanuit de gemeente. "Dit voelt als een feestmoment. Na vier jaar ploeteren en schaven. Bedankt gemeente voor de dappere geste."

Politieke steun

Bijna alle politieke partijen zijn enthousiast over het plan, zo bleek gisteravond tijdens de commissievergadering. Gertjan Hulster van de Actiepartij is zelfs een beetje jaloers dat hij niet zelf in deze wijk woont. Melissa Oosterbroek van GroenLinks is helemaal lyrisch. Ze hoopt dat het voorbeeld van het Ramplaankwartier snel gevolgd wordt in andere Haarlemse wijken. "Met een heel klein beetje risico voor de gemeente, maar het levert zoveel op. Wij zijn blij dat we zo'n wijk hebben."

Alleen Hart voor Haarlem liet zich kritisch uit in het debat. Raadslid Diederik Mohr vindt het risico voor de gemeente te groot. "Kan de wethouder uitsluiten dat we op enig moment in het traject 7 miljoen euro verliezen?" Aangezien wethouder Robbert Berkhout dat niet kan, vindt Mohr het risco veel te groot.