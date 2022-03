Boer Ayoub in Expeditie Noord-Holland de podcast: "Ik ben nog steeds eenzaam"

Boer Ayoub is bij NH Nieuws niet alleen te zien in de vierdelige serie Expeditie Noord-Holland met Ayoub. Deze is nu ook te beluisteren als splinternieuwe gelijknamige podcast. In deze humorvolle podcast, gemaakt door presentator en regisseur Koen Bugter, laat Ayoub ons nóg meer in zijn ziel kijken: wat motiveert hem om voor dag en dauw van Amsterdam naar het platteland te reizen om de koeien te melken? En waarom wil hij zo graag een eigen boerderij?

In deze tweede aflevering is Ayoub ontzettend open over zijn jeugd en over waarom hij als kind zo graag boer wilde worden. Ayoub legt uit: "Ik was tijdens stage kalverhokken aan het uitmesten. Op een gegeven moment kwamen de kalveren steeds dichterbij, ze wilden met mij spelen. Het was dankbaar werk. Ik kwam er later achter dat kalverhokken uitmesten het vervelendste klusje is op de boerderij, terwijl ik het juist het leukste vond om te doen."

"Ik heb heel veel geduld voor mensen gekregen dankzij de dieren. Ik ben door de koeien ook veranderd. Ik heb heel wat meegemaakt en zonder de dieren weet ik niet of het goed was gekomen."

"Ik ben die mensen juist dankbaar dat ik ben gepest, anders was ik niet gekomen waar ik nu in zit"

Ayoub blikt in de podcast terug op zijn jeugd en zijn tijd op school. "Mijn jeugd was hard qua emoties. Ik ben heel gevoelig en mijn ouders hadden een scheiding. Ik werd daarnaast op school zowel fysiek als verbaal gepest. Ik ben niet zo groot en was heel dun en dan ben je een makkelijker doelwit."

"Daarom ben ik gaan trainen in het sportschool", legt hij uit. "Ik ben van 55 kilo naar 70 kilo gegroeid en door het boerenleven ben ik naar 85 kilo gegaan. Ik was gewoon een bodybuilder. Ik train nu nog steeds drie per week in de boksschool. Ik leer van Badr Hari wijze levenslessen. Geduld hebben en respectvol zijn. Badr is heel respectvol."

Gepest

"Ik heb nooit veel vrienden gehad, toen ik werd gepest was ik heel erg op mezelf. Nog steeds", vertelt Ayoub. "Mijn vriendengroep bestaat uit vier mensen en voor de rest chill ik met mijn neven. Het was toen ik gepest werd eenzaam en ik ben nog steeds eenzaam, maar ik heb er niet lang over gejammerd."

"Ik heb met dat pesten, in tegenstelling tot veel mensen die gepest worden, niet lang gezeten en ik heb er de juiste lessen uit gehaald. Ik ben die mensen juist dankbaar dat ik ben gepest, anders was ik niet gekomen waar ik nu in zit. Ik heb door die ervaringen meer empathie gekregen."

Gevoelig en verlegen

Ayoub is naar eigen zeggen "een gevoelig en verlegen persoon bij de vrouwen. Nu heb ik gisteren wel gedate, maar ik had wel even een duwtje nodig van mijn vriend en zijn vrouw." Podcastmaker Koen Bugter complimenteert Ayoub dat hij zich kwetsbaar durft op te stellen. "Only God can judge you", aldus de filosofische boer.