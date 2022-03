Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Sporthal Wormer

In Sporthal Wormer is een noodopvang gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Voor vannacht worden 100 tot 150 bedden slaapplekken ingericht in de sporthal aan de Spatterstraat. Volgens de gemeente is er sprake van een grote instroom aan vluchtelingen.

"We vinden het ontzettend belangrijk om een stevige bijdrage te leveren. Want je hart breekt als je de beelden ziet van de mensen die nu op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun thuisland", laten burgemeesters Judith Michel van Wormerland en Marvin Polak van Oostzaan weten.

'Geen moeders en kinderen in de vrieskou'

Ook burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is tevreden met de snelle realisatie van de opvang: "Ik ben ontzettend blij met Oostzaan en Wormerland die een stap vooruit hebben gezet. Dit is keihard nodig om ervoor te zorgen dat er geen moeders en kinderen in de vrieskou staan. De veiligheidsregio biedt hierin alle ondersteuning die nodig is om dit te laten slagen", Hamming.

De afgelopen dag zijn dertig Oekraïense vluchtelingen in Wormerland en Oostzaan aangekomen en opgevangen.