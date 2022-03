Piloten willen jarige 'held' van Texel Airport verrassen met veld vol vliegtuigen

Volgens piloot De Jong wordt Ed de Bruijn in de sportvliegwereld gezien als 'held' en heeft hij het bijzondere cadeau meer dan verdiend. Hij hoopt dat minstens 70 piloten gehoor geven aan zijn oproep en op 6 juni (tweede pinksterdag) met het vliegtuig naar Texel Airport komen. De Bruijn wordt geprezen voor zijn gastvrijheid en is al tientallen jaren het gezicht van het Texelse vliegveld.

'Verrassing'

De Jong heeft op een facebookgroep voor sportvliegers een pagina aangemaakt waarop de piloten zich kunnen aanmelden. Bovendien heeft hij meerdere vliegclubs in Nederland benaderd om te komen. Zeker 30 piloten uit De Jong's eigen kring hebben al toegezegd erbij te willen zijn.

Dat het 'verrassingsbezoek' op een facebookpagina staat waar Ed de Bruijn zelf ook lid van is, mag volgens De Jong de pret niet drukken. "Zo weten we zeker dat Ed er op zijn eigen verjaardag bij is", zegt hij tegen NH Nieuws.

Pensioen

Formeel is De Bruijn al met pensioen gegaan en heeft zijn zoon Mike hem inmiddels opgevolgd als directeur van Texel Airport. Toch is vader De Bruijn met grote regelmaat nog in de verkeerstoren te vinden om piloten binnen te loodsen of te helpen vertrekken.

De familie De Bruijn werd in 2020 geïnterviewd voor het NH-programma 'Onze Man Op Texel'