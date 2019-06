Hoge onderscheiding voor havenmeester Ed de Bruijn van Texel Airport

TEXEL - Ed de Bruijn, al 45 jaar directeur van Texel Airport en nog steeds dagelijks actief als havenmeester in de verkeerstoren, is op de Luchtmachtdagen onderscheiden met het Ereteken van Verdienste. Naast zijn werk als vliegveldbaas, organiseert De Bruijn al jaren vliegshows voor Defensie en op Texel.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Bruijn kreeg zijn onderscheiding van Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt dit weekend tijdens de Luchtmachtdagen in het Brabantse Volkel. Hij was daar ook verantwoordelijk voor het organiseren van de vliegshows en de veiligheid op en rondom de vliegbasis.

Texel Airshow

Op zijn eigen vliegveld op Texel organiseert De Bruijn iedere drie jaar een vliegshow. De volgende zogenaamde Texel Airshow is in 2021 en zal naar verwachting weer duizenden bezoekers trekken die naar de vele straaljagers, helikopters en historische vliegtuigen zullen komen kijken.

De Bruijn was dit jaar ook verantwoordelijk voor de organisatie van de flyby boven Amsterdam van een Boeing 777-300 van KLM, die begeleid werd door vier straaljagers. Die zeer korte 'vliegshow' was niet van tevoren aangekondigd en deed veel stof opwaaien in de hoofdstad. Veel Amsterdammers schrokken van de laagvliegende Boeing en F-16's en dachten aan een kaping. De flyby was ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse luchtvaart.

Tekst gaat verder onder de video



Als Ed de Bruijn geen vliegshows organiseert, werkt hij onder andere op de verkeerstoren van Texel Airport. Samen met zijn zoon Mike geeft hij via de radio informatie aan piloten die van en naar het veld vliegen. Ook zorgen ze samen voor meerdere jaarlijkse evenementen op Texel Airport, zoals een fly in voor sportvliegers en een filmavond, waarbij piloten hun vliegtuig voor een groot scherm parkeren en gezamenlijk een film kijken.

NH Nieuws vloog zelf naar de Fly In van 2017: