Gemeenteraden lopen achter in vrouwenvertegenwoordiging, 'mannencultuur' voelbaar

De relevantie van internationale vrouwendag wordt duidelijk als je een kijkje neemt in de lokale politiek. De overgrote meerderheid van de gemeenteraden loopt flink achter qua vrouwenvertegenwoordiging. Ook is de cultuur 'hard, apathisch en zakelijk'. Al met al biedt de politiek 'geen fijne werkplek voor vrouwen'.

Vrouwen zijn met 31 procent nog steeds ruim in de minderheid in gemeenteraden. Gemeente Dijk en Waard is een gemeente waar, als één van de zeven in Nederland, meer dan de helft van de raadsleden vrouw is. Ze doen het goed, zou je zeggen. Gemeenteraadslid Naïma Ajouaau van PvdA is niet onder de indruk: “Dat zegt niet zoveel, ons college van B&W bestaat nog steeds uit vijf mannen en één vrouw."

Teleurstellend, vindt Ajouaau: "Bij de coalitieonderhandelingen heb ik aangegeven dat ik hier een gelijke verdeling wilde. Er staan veel vrouwen op nummer twee in de lijsten en tóch krijg je die verdeling in het college. Er moet nog veel gebeuren.”

Ajouaau, tevens voorzitter van PvdA’s feministische organisatie De Rooie Vrouwen, probeert diversiteit binnen de raad aan te jagen. Maar ze merkt dat weinig raadsleden erop zitten te wachten. Ze hoort vaak het idee voorbijkomen dat het probleem al is opgelost, dat vrouwen al zijn geëmancipeerd. Zo is het haar niet gelukt om in het zoekprofiel voor de nieuwe burgemeester de voorkeur voor een vrouw op te nemen, de vrees bestond dat daardoor de zoektocht op kwaliteit zou inboeten.

Stem op een Vrouw

De zoektocht naar vrouwelijke politici wordt bij stichting Stem op een Vrouw wel gewaardeerd. Oprichter Devika Partiman licht op het online platform vrouwelijke politici uit en helpt mensen strategisch te stemmen voor meer vrouwen in de politiek. Voor Partiman is het bredere perspectief dat vrouwen meenemen een belangrijke reden. Dat een mannelijke meerderheid over zaken als abortus beslist, vindt ze geen prettige gedachte.

Het platform bestaat vijf jaar en ze merkt dat het onderwerp meer op de kaart is komen te staan, wat je terugziet in het aantal vrouwen in kandidatenlijsten. Toch lijkt de politiek haar nog steeds geen fijne werkomgeving voor vrouwen, ervaringen als die van Ajouaau hoort ze vaker.

Partiman: “Vrouwen krijgen vaker te maken met online haat, bedreigingen en seksisme. Het verschilt erg tussen verschillende gemeenteraden, maar vrouwelijke politici worden ook door collega’s niet goed behandeld, met opmerkingen als ‘ik zal maar niet tegen mijn vrouw zeggen dat ik naast jou zat’. De politiek heeft een mannelijk gedomineerde werkcultuur, wat effect heeft op de taal, manier van omgang, maar ook vergadertijden.”

Cultuur is 'zakelijk en apathisch'

Ook Ajouaa denkt dat de cultuur en politieke taal vrouwen minder aanspreekt. “Ik zou die cultuur omschrijven als zakelijk, een beetje apathisch, met angst voor emoties. Als vrouwen emoties uiten wordt dit vaak als onvermogen beschouwd, als een man op tafel slaat brengt dit de scherpte die het debat nodig heeft. Als vrouw moet je je in bochten wringen om erin te passen.”