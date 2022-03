Hond Kenzie 'high' door junkenpoep: "Zo stoned als een garnaal"

Nietsvermoedend maakte Anita Stevens afgelopen zondag een wandeling met haar hond Kenzie door het Willem Wiesepark in Hoorn. Op de weg terug slokte Kenzie nog een grote drol naar binnen. Iets dat ze wel vaker doet, zo vertelt Anita. "Maar na een paar uur was ze heel slaperig."

Kenzi ligt versurft in haar mandje - Aangeleverd

“Het zonnetje scheen en we hadden heerlijk gewandeld in het park”, blikt Anita terug. Bij thuiskomst ging ze met haar man de tuin opfleuren met bloemetjes en plantjes. Kenzie zat een paar uur later nee-schuddend toe te kijken, waarna de man van Anita aan haar mouwen trok en vroeg: "Waarom doet Kenzie zo raar?" Anita werkt als dierenartsassistente bij de Dierenkliniek in Hoorn en had al snel door wat er met haar aan de hand was. "Ik dacht gelijk aan de drol die ze ‘s morgens had opgegeten. Dat moest wel junkenpoep zijn geweest", concludeerde zij. Kenzie is namelijk een eenjarige Heidewachtel van twintig kilo. Een jachthond afkomstig uit Duitsland en zit nog boordevol energie. "Normaal kan ze uren achter elkaar spelen en rondsnuffelen."

Quote "Ze werd alsmaar slomer en haar hartslag werd trager. Ook haar pupillen werden kleiner" Anita Steven

Maar haar energieke hond lag zo slap als een vaatdoek in haar mandje. Anita vond het doodeng. "Ze werd alsmaar slomer en haar hartslag werd trager. Ook haar pupillen werden kleiner", zo vertelt zij. "En als ik haar naam riep, kwam er alleen een hele vertraagde reactie. Ze deed dan half haar oogjes open. Dat was het." In de avond werd Kenzie ook nog eens misselijk en heeft ze een paar keer moeten overgeven. Ze heeft hoe dan ook geluk gehad, vindt Anita. "Ze hoefde gelukkig niet aan het infuus, maar wat als ze kleiner was geweest? Welk effect had het dan op haar gehad?" Tekst gaat verder na de foto

De normaal altijd energieke Kenzi pakt een speeltje uit de lucht bij de Hoofdtoren - Aangeleverd

Haar boodschap Anita en haar eenjarige Heidewachtel Kenzie zijn gelukkig weer helemaal van de schrik bekomen. "Het gaat gelukkig nu iets beter. Maandagochtend was ze nog ziek, maar in de loop van de ochtend knapte ze weer op. Een happy end." Om anderen te waarschuwen, richt ze zich dan ook tot de hondeneigenaren die met enige regelmaat door het park wandelen. "Kijk uit in het park en houd je hond goed in de gaten. Mocht je hond rare klachten vertonen, neem dan contact op met de dierenarts." En tegen de junks: "Poep alsjeblieft thuis of ruim het op in een hondenpoepzakje.”