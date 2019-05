Drie honden mogelijk vergiftigd door eten van mensenpoep met drugsresten

ZWAAG - De spoeddienst van dierenkliniek Kop tot Staart in Hoorn heeft gisteren drie grote honden behandeld voor vergiftiging. De beesten werden ziek omdat ze mogelijk mensenpoep hebben gegeten met drugsresten. Dit gebeurde na een wandeling in het park naast de N307 Zwaag, vlakbij een voetbal- en softbalvereniging.

De drie honden kwamen gisteren allemaal binnen met dezelfde verschijnselen. Ze liepen raar, hadden onrustige ogen en waren overgevoelig voor geluid. De huisdieren hadden op precies dezelfde plek gelopen, in dat park.

Drugsvergiftiging

De kliniek heeft een sterk vermoeden dat de dieren ziek zijn geworden door het eten van mensenontlasting waar drugsresten in voor kwamen. "Ja, honden vinden dat heel erg lekker. Dan krijgen ze die vergiftiging op die manier binnen en vandaar die lichamelijke reactie", aldus een medewerker. De kliniek zocht vervolgens contact met het vergiftigingscentrum, die ook denkt dat het om een drugsvergiftiging gaat. "Toch kan je dat nooit met honderd procent zekerheid zeggen."

Park opruimen

De politie werd direct ingeschakeld en stond vanochtend op de stoep bij de kliniek. "Er was één eigenaar van de drie honden die precies wist waar de hond in de bosjes iets had gegeten. We denken dat de politie contact gaat zoeken met deze persoon en het daar op gaat ruimen. Het park wordt in ieder geval sowieso doorzocht", vertelt de medewerker.

'Gelukkig' grote honden

Het waren 'gelukkig' grote honden die het is overkomen. "Die kunnen meer aan. Als het een klein hondje was geweest, was die misschien overleden. De drie beesten maken het naar omstandigheden inmiddels weer goed.