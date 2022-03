Docu-serie 'Kinderen van de Koorschool' in première: "Trots en ontroerd"

Ter ere van het 70-jarige bestaan van de Koorschool Haarlem, heeft oud-leerling en tv-producent Ivo Cottaar een zesdelige documentairereeks gemaakt over de school. De documentaire heet 'Kinderen van de Koorschool' en deze ging vanmiddag in premi è re in de Philharmonie in Haarlem. "De documentaire komt nu ook online en ik hoop dat veel mensen 'm gaan kijken want het is echt uniek wat we hier in Haarlem hebben", zo vertelt Cottaar.

Voor de première was de rode loper uitgerold en waren alle 90 leerlingen van de school met hun families uitgenodigd. "Ik vind het leuk dat al die tijd die we hebben gefilmd, nu wordt gevierd en dat mensen het kunnen zien", vertelt Cato, leerling uit groep 8. Samen met Joona en Lodewijk zijn ze de hoofdrolspelers in de docuserie.

"Ik heb 'm al gezien en het is heel mooi geworden, dus ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden", zo vertelt Joona.

Unieke school

Op de koorschool zitten zo'n 90 leerlingen in de groepen 5 tot en met 8. Naast normaal onderwijs, krijgen de kinderen een professionele muziekopleiding en zingen ze geregeld in de St. Bavo Kathedraal.

Ivo Cottaar heeft gedurende een half jaar de leerlingen gevolgd op school, tijdens excursies en optredens. "Het is echt een unieke school omdat de leerlingen een professionele zangopleiding krijgen en lid zijn van een koor. Wat het leuke van de docu is, is dat het verhaal door de kinderen wordt verteld."

De hele docuserie werd vanmiddag getoond in de Philharmonie en Constance Huveneers, directeur van de school was diep onder de indruk. "Ik ben trots en ontroerd", vertelt ze. Toen Cottaar vorig jaar het idee bij haar opperde om een docuserie over de school te maken was ze gelijk enthousiast. "We zijn al jaren bezig om de Koorschool op de kaart te zetten, omdat veel mensen de school niet vinden omdat ze niet weten dat het bestaat. Met deze docu krijgen mensen een beeld bij de school en zie je hoe leuk het is."

De zesdelige serie is te zien op de site van de Koorschool, vanaf vandaag online en vanaf 9 maart op tv bij NH Nieuws. Daarbij worden de afleveringen ook uitgezonden bij H105.