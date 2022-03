Haarlem NL V De Kinderen van de Koorschool: Gewone jongens en meisjes met een hart voor muziek

Er zijn maar twee koorscholen in Nederland en die in Haarlem is de oudste. Al zeventig jaar wordt hier dagelijks basisonderwijs gecombineerd met muziekles. En buiten de lesuren om zingen de leerlingen mee in het kerkkoor van de Sint Bavo. Wat zijn dat voor kinderen en wat maken ze mee op school, dat zien we in de documentaireserie: De Kinderen van de Koorschool.

Muziek maakt een belangrijk deel uit van het leven van de kinderen op de Koorschool. Dat zien we bij de drie leerlingen die we volgen. Zelf filmen ze hoe bij hen thuis muziek deel uitmaakt van het gezinsleven. En op school worden ze gevolgd door de documentairemaker. Cato (11) zit in groep 8 en gaat dus bijna van school af. Is dit dan een verdrietig of juist een leuk jaar voor haar? Ze gaan namelijk wél de afscheidsmusical uitvoeren en daar kijkt ze naar uit. In groep 7 is Joona (10) daar nog niet mee bezig. Hij geniet van het vele zingen op school. Geen wonder, met een moeder die veel musicals gedaan heeft. Zijn broer is een rapper; nogal een contrast met zingen in een kerkkoor. Voor Lodewijk (9) uit groep 6 is de school nog nieuw. Hij is er nog maar pas en maakt daardoor ook nog niet officieel deel uit van het koor.