Zeer verraste AZ'er Jordy Clasie is nuchter onder uitverkiezing voorselectie Oranje

De opvallendste naam in de voorselectie van het Nederlands Elftal is toch wel die van Jordy Clasie. De middenvelder van AZ vertelt na de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-3) zijn verhaal over een mogelijke comeback bij Oranje. "Het is een complete verrassing."

Jordy Clasie over zijn plekje in de voorselectie van Oranje - NH Nieuws

Zeventien interlands speelde Jordy Clasie. Zijn laatste was in november 2016, een oefenwedstrijd tegen België. Nu maakt hij einde van deze maand wellicht weer zijn opwachting. Oranje speelt dan de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. "Mooi vervolg" Niet alleen Clasie is trots, ook zijn trainer Pascal Jansen was zeer verheugd met het nieuws over zijn pupil. "Het is een mooi vervolg van zijn ontwikkeling die hij nu bij AZ doormaakt." Sinds het vertrek van Teun Koopmeiners afgelopen zomer is Clasie niet meer weg te denken uit de Alkmaarse basis. De 30-jarige Haarlemmer speelde dit seizoen in alle competities al 33 wedstrijden en scoorde daarin twee keer. Tekst loopt door onder de video.

Pascal Jansen trots op Jordy Clasie - NH Nieuws

WK 2014 Clasie behoorde ook tot de selectie van Louis van Gaal die in 2014 de bronzen medaille veroverde in Brazilië. Op dat WK kwam Clasie twee keer in actie. De halve finale tegen Argentinië en de wedstrijd tegen het thuisland om de derde plaats. Tekst loopt door onder de video.

Jordy Clasie over zijn lange afwezigheid bij Oranje - NH Nieuws

Louis van Gaal maakt op vrijdag 18 maart zijn definitieve selectie bekend. Tot die tijd wacht Clasie rustig af. "Ik ben er heel nuchter onder en probeer deze lijn bij AZ door te trekken."

