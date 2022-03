Gevolgen oorlog Oekraïne: Amsterdamse ondernemers halen wodka uit de schappen

"Wij hebben als winkel besloten om de producten uit de schappen te halen", vertelt de slijterijmanager aan de Van Baerlestraat Stef van der Werf. "Er is een aantal mensen die de wodka normaal gesproken koopt en die vragen zich af waarom het schap leeg is. Dus je krijgt een dialoog in de winkel waarom het schap leeg is en dan ontstaat er ook een gesprek over de situatie in Oekraïne op dit moment."

Duurder

Bij snackbarhouders en ook bij het roti-afhaalrestaurant aan het Hoofddorpplein gaat het voorlopig niet over statements, maar over de flinke prijsstijgingen. "Eind vorig jaar begon het al, alles werd duurder", vertelt eigenaar Karan Dahwen. "Twintig, dertig procent duurder. En met de uitbraak van de oorlog nu helemaal. Inkoop is duizenden euro's omhoog geschoten."

Het is nu wikken en wegen voor de restauranteigenaar wat hij zal gaan doen om de prijsstijgingen het hoofd te bieden. "Bij mij merkt de klant nu nog niets, maar ik overweeg alles duurder te gaan maken", legt hij uit. "Het is niet anders, het is niet meer leuk. Maar ik hoop dat de oorlog stopt. Ten eerste voor de mensen, maar ook zakelijk gezien. Dit is echt voor niemand goed dit."