AZ-supporters drinken 10.000 euro bij elkaar voor Oekraïne: "Wat als we wonnen?"

Penningmeester Marco Koning kwam met het idee: "Op mijn werk waren we met een inzamelingsactie bezig en toen dacht ik: waarom zouden we niet zoiets bij AZ doen?"

Toen hij het idee voorlegde aan medevrijwilligers hoorde hij 'alleen maar positieve geluiden': "De oorlog vindt plaats op plekken waar AZ vaker gevoetbald heeft", vertelt Koning. "Donetsk, Charkov, Kiev... veel leden zijn daar bij wedstrijden geweest. Daardoor wordt het voor hen herkenbaarder."

Vol stadion, volle kroeg

Koning is blij met de opbrengst, vertelt hij. "Het is een hartstikke mooi bedrag. We speelden natuurlijk tegen Ajax, met een vol stadion en een volle kroeg."

Toch vraagt hij zich af of een ander spelverloop voor een nog hoger bedrag had kunnen zorgen: "Helaas hebben we met 2-0 verloren. Hoeveel was er door de tap gegaan als we hadden gewonnen?"