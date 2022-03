Dijklander Ziekenhuis doneert 25 duizend isolatiejassen aan Oekraïne: "We hopen dat dit helpt"

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn doneert 25.000 isolatiejassen aan twee ziekenhuizen in Oekraïne. Vrijwilligers Koos Vlaar (68) uit Obdam en Arnold van der Lee (64) uit De Rijp kwamen vanochtend de lading ophalen.

Tijdens de coronacrisis heeft het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn namelijk een grote hoeveelheid van deze jassen aangeschaft. "Nu de druk op de zorg afneemt, kunnen we er een deel van missen", legt woordvoerder Iris Heijnen uit. "Daar steunen we graag de ziekenhuizen in Oekraïne mee, we hopen dat dit hen helpt in het opvangen van de mensen daar."

Het gaat om 20 pallets, goed voor 25.000 isolatiejassen, die worden verdeeld over twee ziekenhuizen, zo benoemt voorzitter Jan Pilkes van Stichting Caritas. Twee Oekraïners komen de lading zo snel mogelijk ophalen, maar staan nog vast bij de Poolse grens. "De jassen zijn bedoeld voor de artsen en verplegend personeel", licht hij toe.

De Oekraïense pastoor Vasyl, die de vrijwilligers ook begeleidt tijdens hun reis, krijgt een deel voor het ziekenhuis in Chemeriwitse, een stad onder Ternopil. Natalia, voorzitter van een hulporganisatie in Nowa Odessa, krijgt de rest. De stad ligt in de buurt van een oorlogsgebied, namelijk zo'n 30 kilometer boven Mikolajiv, die ingenomen is door de Russen. "Maar we gaan er toch naar toe, dankzij de hulp van het ziekenhuis. De apothekers hebben geen medicijnen meer. De organisatie heeft momenteel ruim 700 kinderen in opvang."