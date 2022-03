Bomenkap door storm van start langs provinciale weg in Broekerhaven

Zeventien bomen worden er door de provincie Noord-Holland de komende dagen gekapt langs de provinciale weg N307 bij Broekerhaven in Bovenkarspel. De bomen zijn beschadigd door stormschade en zijn een risico. De weg is daarom drie dagen afgesloten voor het verkeer.

De werkzaamheden zijn vandaag begonnen en in volle gang. En dat maakt een bezoek aan het naastgelegen wegrestaurant – dat aan de provinciale weg ligt – lastig. "Ik zit momenteel met een lege zaak en dat tijdens de lunchtijd", zegt eigenaar José Remijn van café-restaurant De Woeste Hoogte aan NH Nieuws.

"Ze zijn bij ons langs geweest om het netjes aan te kondigen. Het is vervelend, maar nodig. Er is beloofd dat iedereen die hierheen wil, doorgestuurd wordt via de achterkant of via Enkhuizen. Maar dat maakt het er niet gemakkelijker op."

Speciale kapmanier

De bomen worden niet geheel gekapt, maar tot zo'n vijf meter hoogte teruggebracht. Het voorkomt dat de bomen opnieuw uitlopen. De beplanting rondom de bomen wordt voor de biodiversiteit zoveel mogelijk gespaard, zodat het een verzamelplek kan worden voor bijvoorbeeld spechten en vleermuizen.

Ook wordt er in het voorjaar andere beplanting toegevoegd en is de verwachting dat alles binnen drie jaar is volgroeid.

Tot en met zaterdagmiddag 15.00 uur is de weg in beide richtingen afgesloten. José: "Gelukkig is het zaterdagmiddag klaar, dus kunnen mensen er daarna er weer door. We hebben het vooral in het weekend druk. De passanten, motorrijders en fietsers willen we nu natuurlijk niet missen. Zeker niet nu net alles weer kan en mag."

Het verkeer wordt omgeleid via de N505. Omrijden duurt maximaal tien minuten, zo meldt de provincie.