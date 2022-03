Spaarne Gasthuis levert hulpgoederen voor 'oorlogsgeneeskunde' aan Oekraïne

De goederen die geleverd gaan worden zijn onder meer medische apparaten, brancards, wegwerpmiddelen als mondkapjes en beschermjassen, onderleggers voor bij bevallingen en operatie-instrumenten. "Ook moet je denken aan trauma-materialen als pinnen en schroeven voor gebrokenen benen om dat soort operaties mee te kunnen uitvoeren. Je merkt dat er behoefte is aan oorlogsgeneeskunde", zegt Bosman.

Duurzaamheid

Het contact met de hulpstichting is door het Spaarne Gasthuis ooit opgestart in het kader van duurzaamheid. Zo levert het ziekenhuis spullen die over zijn eens per kwartaal aan organisaties die dat nodig hebben. "Materiaal dat niet meer nodig is of is afgeschreven, wordt dan naar een ander land gestuurd zodat het een tweede leven kan krijgen", vertelt Bosman.

Nu kwam er een extra verzoek vanuit Oekraïne, waarop medewerkers van het ziekenhuis direct aan de slag zijn gegaan. “Afgelopen zaterdag is er intensief contact geweest met de stichting waaraan we doneren en kwam de vraag of we op dit moment nog wat hadden liggen.”

