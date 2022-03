Eerste negen Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Zaanse hotels

De opvang in Amsterdam was zo snel vol, dat de eerste Oekraïense vluchtelingen gisteren zijn opgevangen in Zaanstad. Het gaat om negen personen. "Er waren per direct extra plekken nodig", vertelt de woordvoerder van burgemeester Jan Hamming. Hoeveel plek er daadwerkelijk nodig is voor alle Oekraïense vluchtelingen, dat is nog onduidelijk.

Foto ter illustratie - Peter Barnes / Inntel hotels

"Laten we eerlijk zijn", legt Sebastiaan Hoek, woordvoerder van de burgemeester uit. "Als we naar het nieuws kijken weten we één ding zeker: hier blijft het niet bij." Het is volgens Hoek nog onduidelijk wanneer en hoeveel Oekraïeners deze kant op komen. 'Mensen moeten gewoon een plek krijgen' De vluchtelingen worden op dit moment in Zaanse hotels opgevangen. De Zaanse hotelbranche coördineert dit. Hoek: "Zij moeten in hun eigen hotel kijken of ze dit kunnen doen. De overheid neemt de kosten voor haar rekening. We zorgen dat het goed komt, die mensen moeten gewoon een plek krijgen." Tekst gaat door onder de Facebookpost van burgemeester Jan Hamming.

Hulp bieden aan mensen die vluchten voor de oorlog – zij aan zij met burgers als u en ik Zoals u zult begrijpen volgen... Posted by Jan Hamming on Tuesday, March 1, 2022

Er moest gisteravond snel geschakeld worden. "Dat gaat constructief", vertelt Hoek. "Logistiek is het een uitdaging, al gaat het nog om een kleine groep." Het valt de woordvoerder op dat veel mensen goed meedenken. De hulpacties lopen storm. Hoek: "Heel veel inwoners willen wat doen." De gemeente is op dit moment aan het kijken of er nog een centraal punt kan komen. Nu worden alle goederen opgevangen bij het politiebureau in Zaandijk.