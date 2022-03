Purmerend wil Oekraïense vluchtelingen helpen, zoekt naar opvanglocaties

De gemeente Purmerend is op zoek naar locaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zowel voor eerste noodopvang als de langere termijn. "Voor de gevolgen van de oorlog dragen we allemaal verantwoordelijkheid", schrijven burgemeester Don Bijl en wethouder Thijs Kroese aan de gemeenteraad.

Naast de zoektocht naar locaties wil de gemeente ook inwoners die zelf initiatieven hebben ondersteunen. Er is een website gelanceerd waar binnenkort meer informatie te vinden is. Ook is er een mailadres oekraï[email protected] in leven geroepen voor vragen en aanbiedingen voor hulp.

Op veel plekken in Zaanstreek-Waterland steken mensen hun handen uit de mouwen. Zo werd er op het politiebureau in Zaandijk veel spullen ingeleverd, net als in Monnickendam.

