De Kinderen van de Koorschool: optreden en griezelen

Via Cato, Joona en Lodewijk leren we de Koorschool in Haarlem iedere aflevering een beetje beter kennen. We volgen de leerlingen bij wat ze meemaken. Niet bij de gewone vakken, want die zijn voor alle basisscholen hetzelfde, maar bij muziekles, want die neemt juist een bijzondere plaats in op hun school.

In de tweede aflevering van 'De Kinderen van de Koorschool' verzorgen Cato, Joona en Lodewijk samen met de rest van het koor een optreden in de kerk, omdat een kinderboekenschrijver daar zijn boek presenteert. Mazzel voor Lodewijk, die nog geen officieel lid is van het koor, maar nu tóch al mee mag doen!

Halloween

En is twee dagen weg met school nou een schoolreisje, een repetitieweekend of allebei? Cato vindt het Brabantse klooster waar ze slapen in ieder geval eng. Zeker omdat het ook nog eens Halloween is...

Een Koorschool. Er zijn er maar twee van in Nederland en die in Haarlem is de oudste. Al zeventig jaar wordt hier dagelijks basisonderwijs gecombineerd met muziekles. En buiten de lesuren om zingen de leerlingen mee in het kerkkoor van de Sint Bavo. Wat dat voor kinderen zijn en wat ze meemaken op school: dat zien we in de documentaireserie "De Kinderen van de Koorschool".