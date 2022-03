Heftige brand ontdekt door halen paracetamol: bewoonster had "engeltje op schouder"

Buurtbewoners van het Elzenplein zijn de schok nog niet te boven. Vannacht brandde een woning volledig uit aan het plein in Haarlem-Noord. De bewoonster van de woning kon gered worden, volgens een buurvrouw doordat zij een engeltje op haar schouder had.

De gevel is door rookschade zwartgeblakerd en voor de ramen heeft de brandweer houten platen bevestigd. Ook de naastgelegen woning van Ivy Eind heeft veel schade, vooral door rook. "Alles is zwart binnen", vertelt ze. "Ook mijn huis is onbewoonbaar verklaard. Ik moet de komende tijd ergens anders slapen."

De brand ontstond rond 3.00 uur vannacht en er was een vrouw in de woning aanwezig. Volgens buurvrouw Eind kon de bewoonster gered worden door een engeltje.

Engel op schouder

"Ik hoorde van de zoon van mijn buurvrouw dat ze 's nachts wakker was geworden omdat ze zich niet lekker voelde. Toen ze beneden kwam om paracetamol te nemen, ontdekte ze de brand. Haar bank stond al in brand. Ze had het engeltje van haar eerder overleden man op haar schouder. Als ze niet wakker was geworden om paracetamol te nemen, kon ze het waarschijnlijk niet na vertellen."

De brandweer kwam met meerdere wagens om de woningbrand te blussen. Bewoners spreken van een flinke brand met uitslaande vlammen. De oorzaak van het vuur is volgens de brandweer nog niet bekend. Toch klaagde de bewoonster volgens buurvrouw Eind al een tijdje over een ratelende ventilator in de woonkamer, waar ook vonken uitkwamen.

Tekst gaat door onder de foto.