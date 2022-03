Woning uitgebrand in Haarlem-Noord, veel rookontwikkeling

Een woning aan het Elzenplein in Haarlem-Noord is vannacht helemaal uitgebrand. Er raakte niemand gewond.

Meerdere brandweerwagens en hulpdiensten kwamen naar de woning toe om de brand zo snel mogelijk te blussen. Er hing door de brand veel rook in de straat en de vlammen kwamen vanuit de ramen naar buiten. Veel bewoners stonden buiten om te kijken.

De bewoonster kon op tijd de woning verlaten en is vervolgens nog wel even in een ambulance gecontroleerd. Volgens een getuige heeft een huisdier de brand niet overleefd.



Hoe de brand in de woning is ontstaan, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht.