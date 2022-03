NH Airtime: Gevolgen op Schiphol na sluiting luchtruim voor Rusland

Vanwege de oorlog in Oekraïne is het luchtruim van de Europese Unie gesloten voor alle vliegtuigen uit Rusland. Voordat dat besluit op Europees niveau werd genomen, sloot Nederland haar luchtruim een paar uur eerder al voor al het Russische vliegverkeer. Op Schiphol mogen er sinds zondag geen vliegtuigen meer van Aeroflot en Air Bridge Cargo landen... of opstijgen.

De gevolgen van de sluiting van het luchtruim zijn al duidelijk te merken op Schiphol. Uit protest tegen het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne heeft KLM de samenwerking met het Russische Aeroflot opgeschort. Die samenwerking houdt onder andere in dat klanten met hetzelfde ticket van een een KLM-vlucht op een vlucht van Aeroflot kunnen overstappen, of andersom.

Vliegtuigen uit de Europese Unie mogen inmiddels ook niet meer in het luchtruim van Rusland komen. Dat betekent dat een maatschappij zoals KLM nu flink moeten omvliegen om bestemmingen in het Verre Oosten te bereiken.

Gestrand

Even leek het er zondag op dat alle Russische vliegtuigen op tijd van Schiphol waren vertrokken voordat de sluiting inging. Toch is er uiteindelijk nog een toestel van Aeroflot gestrand. Die Airbus A320 was op weg naar Düsseldorf, maar week uit naar Schiphol vanwege de abrupte luchtruimsluiting in Duitsland.

Nederland sloot haar luchtruim een uur nadat Duitsland dat deed. Het Aeroflot-toestel heeft geen toestemming meer kunnen krijgen om Schiphol te verlaten. De Airbus staat de komende tijd op het zogenaamde Uniform-platform, vlakbij de Zwanenburgbaan en naast de Rechtbank Schiphol geparkeerd.

Ukraine International Airlines

De oorlog betekent ook dat er geen vluchten meer mogelijk zijn van en naar Oekraïne. Ukraine International Airlines, ook een partner van KLM, was dagelijks te zien op Schiphol. In deze uitzending van NH Airtime kijken we ook terug naar juist een feestelijk moment van de maatschappij. In 2018 kreeg Ukraine International een nieuwe Boeing 777-200ER. Dat toestel was tweedehands gekocht, maar op Schiphol voorzien van een heel nieuw interieur.